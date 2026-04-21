Humanitas compie 30 anni e inaugura un edificio per la protonterapia Fontana | Uno dei primi al mondo

L’ospedale Humanitas di Bergamo celebra i suoi primi 30 anni di attività con l’apertura di un nuovo edificio dedicato alla protonterapia. La struttura rappresenta una delle prime al mondo di questo tipo, secondo quanto dichiarato dal sindaco della città. L’evento coincide con questa importante ricorrenza e segna un passo avanti nel reparto di radioterapia dell’ospedale. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti dell’istituto e delle autorità locali.

L’ospedale Humanitas di Bergamo in occasione dei 30 anni di attività inaugura un nuovo edificio dedicato alla protonterapia. “La struttura, come emerge dalle classifiche che sono state recentemente pubblicate, è uno dei migliori ospedali d’Italia e uno dei primi nel mondo, grazie alla capacità di abbinare in modo efficace qualità ricerca e delle cure offerte ai pazienti, raggiungendo risultati di eccellenza”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto all’inaugurazione del nuovo spazio avvenuta lunedì 20 aprile. Nello specifico, il governatore lombardo ha sottolineato come la storia di questi trent’anni...🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

I primi 30 anni di Humanitas: come regalo di compleanno l’ospedale si regala il laboratorio di protonterapia che cura i tumori rariMilano, 20 aprile 2026 – L’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano celebra trent’anni di attività e lo fa guardando al futuro.

Popotus, l’inserto di Avvenire, compie 30 anni al servizio dei bambini. Messaggio del PapaPopotus, l’inserto di Avvenire per raccontare il mondo a bambini e ragazzi, compie 30 anni.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: L'ospedale Humanitas compie 30 anni; Humanitas compie 30 anni. ll presidente Gianfelice Rocca: abbiamo fatto risparmiare 1 miliardo alla sanità pubblica; Humanitas compie 30 anni e guarda al futuro con il nuovo Proton Building; Humanitas compie 30 anni e inaugura un edificio per la protonterapia. Fontana: Uno dei primi al mondo.

Humanitas compie 30 anni. ll presidente Gianfelice Rocca: abbiamo fatto risparmiare 1 miliardo alla sanità pubblicaDietro le cliniche Humanitas c’è il gruppo Techint, colosso da 38 miliardi di dollari di ricavi. La società inaugura un nuovo hub dedicato all’oncologia avanzata ... milanofinanza.it

Humanitas celebra 30 anni di innovazione e cura al servizio del PaeseHumanitas ha celebrato tre decenni di attività con il nuovo Proton Building: una nuova speranza per la cura dei tumori rari ... affaritaliani.it

Humanitas compie 30 anni e inaugura il Proton Center: «Uno dei migliori ospedali del mondo» Il presidente Fontana alla cerimonia di Rozzano: intelligenza artificiale, ricerca e cura integrata al centro della visione per il futuro. Il modello pubblic... x.com

In tre decenni Humanitas è diventata una realtà da 1,2 miliardi di euro di fatturato consolidato, 12 ospedali tra Lombardia, Piemonte e Sicilia e 5 milioni di pazienti accolti dal 1996. La società inaugura ora un nuovo hub dedicato all’oncologia avanzata. Rocca: - facebook.com facebook