Popotus, l’inserto di Avvenire per raccontare il mondo a bambini e ragazzi, compie 30 anni. Con un augurio speciale di Papa Leone XIV che scrive: “Cari bambini, restituite ai più grandi la bellezza del mondo”. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Popotus, l’inserto di Avvenire, compie 30 anni al servizio dei bambini. Messaggio del Papa

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