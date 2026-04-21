Hulk Hogan | la docuserie definitiva svela l’uomo dietro la leggenda

Mercoledì 22 aprile 2026 arriverà sulle piattaforme streaming una nuova docuserie dedicata a Hulk Hogan, figura di spicco nel mondo dello sport e dell’intrattenimento. La produzione si propone di offrire uno sguardo approfondito sulla vita dell’ex atleta, ripercorrendo momenti chiave della sua carriera e della sua storia personale. La serie si concentra su dettagli e fatti noti pubblicamente, senza inserire opinioni o deduzioni.

L’eredità di Hulk Hogan, icona globale che ha ridefinito i confini dello spettacolo sportivo, riceve un tributo senza precedenti attraverso una nuova produzione documentaristica che approderà sulle piattaforme streaming mercoledì 22 aprile 2026. L’evento di presentazione, svoltosi a Las Vegas in concomitanza con le celebrazioni per WrestleMania, ha segnato l’inizio di un percorso commemorativo volto a onorare la figura del wrestler scomparso lo scorso 24 luglio 2025. La serie, intitolata Hulk Hogan: Real American, si articola in quattro episodi da circa 60 minuti ciascuno, offrendo una ricostruzione cronologica dettagliata della vita di Terry Bollea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hulk Hogan: la docuserie definitiva svela l’uomo dietro la leggenda Notizie correlate Netflix annuncia una docuserie su Hulk Hogan: ecco “Hulk Hogan: Real American” Netflix ha pubblicato nelle scorse ore il trailer della docuserie “Hulk Hogan: Real American”, che debutterà nella piattaforma il 22 aprile. Hulk Hogan, in vendita la sua villa in Florida. Qui il video e le fotoEcco com'è la villa di Hulk Hogan: oltre 500 mq, accesso diretto alla spiaggia e vista sul Golfo del Messico. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Hulk Hogan, il trailer della docuserie Netflix; Hulk Hogan, Netflix omaggia la più grande leggenda del wrestling: l'evento da brividi; La vita di Hulk Hogan diventa una docu-serie: 4 episodi con l’ultima intervista prima della morte; Hulk Hogan, tutto sulla docuserie di Netflix che omaggia la leggenda del wrestling. Hulk Hogan, tutto sulla docuserie di Netflix che omaggia la leggenda del wrestlingLeggi su Sky TG24 l'articolo Hulk Hogan, tutto sulla docuserie di Netflix che omaggia la leggenda del wrestling ... tg24.sky.it Hulk Hogan, Netflix omaggia la più grande leggenda del wrestling: il trailer è da brividiIn arrivo in streaming una docu-serie imperdibile che racconta l’uomo oltre la leggenda: un grande omaggio per il wrestler che ha fatto la storia. libero.it La leggenda del wrestling Hulk Hogan è scomparsa il 24 luglio nella sua casa in Florida. Il suo manager ha detto che era circondato dai suoi cari nei suoi ultimi momenti. È diventato famoso a livello globale negli anni '80 come icona del wrestling. Dal ring allo - facebook.com facebook