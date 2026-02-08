Hulk Hogan in vendita la sua villa in Florida Qui il video e le foto

Hulk Hogan ha deciso di mettere in vendita la sua villa in Florida. La casa si estende su oltre 500 metri quadrati, ha un accesso diretto alla spiaggia e offre una vista spettacolare sul Golfo del Messico. Nel video e nelle foto pubblicate, si può vedere un’abitazione di lusso, arredata con stile e dotata di ogni comfort. Hogan non ha ancora annunciato il prezzo, ma la villa è pronta per essere acquistata da chi cerca una proprietà esclusiva sulla costa.

Ecco com'è la villa di Hulk Hogan: oltre 500 mq, accesso diretto alla spiaggia e vista sul Golfo del Messico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

