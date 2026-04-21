Hudson-Odoi salterà il resto della stagione di Forest dopo aver subito un intervento chirurgico

Il Nottingham Forest ha annunciato che Callum Hudson-Odoi non giocherà più questa stagione a causa di un infortunio al quadricipite destro. L’attaccante è stato sottoposto a un intervento chirurgico e dovrà rimanere lontano dal campo fino al termine della stagione. La società ha comunicato ufficialmente la notizia senza fornire ulteriori dettagli sul recupero.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il Nottingham Forest ha confermato che sarà senza Callum Hudson-Odoi per il resto della stagione dopo che è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico per riparare un infortunio al quadricipite destro. Hudson-Odoi è stato sostituito durante la vittoria per 1-0 del Forest sul Porto nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League della scorsa settimana, essendo entrato in campo solo a metà tempo. Il 25enne è stato costretto a saltare anche la decisiva vittoria per 4-1 della squadra di Vitor Pereira contro i rivali retrocessione del Burnley domenica scorsa, e ora trascorrerà un periodo in disparte.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Hudson-Odoi salterà il resto della stagione di Forest dopo aver subito un intervento chirurgico Notizie correlate La star dei Mavericks Kyrie Irving salterà il resto della stagione per un infortunio al ginocchio2026-02-18 19:56:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: La guardia dei Dallas Mavericks Kyrie... Lecce, che tegola! Intervento chirurgico e stagione finita per Berisha: il comunicato del clubRetegui Milan, la chiave per aggirare l’ostacolo stipendio: con questa formula può arrivare in estate! Mercato Juve, prende piede l’idea Ostigard per... Contenuti e approfondimenti Hudson-Odoi, la Serie A si allontana? Trattativa con il Nottingham Forest per il rinnovoI rappresentanti di Callum Hudson-Odoi hanno trascorso le ultime 24 ore ad Atene, impegnati in trattative con la dirigenza del Nottingham Forest per discutere di un nuovo contratto, per prolungare il ... tuttomercatoweb.com Nuova pista per Napoli e Roma: dall'Inghilterra fanno il nome di Hudson-OdoiNome nuovo per il mercato estivo della Roma, per un profilo che arriva dalla Premier League, l'esterno Callum Hudson-Odoi, scuola Chelsea oggi in forza al Nottingham Forest, vera rivelazione del ... tuttomercatoweb.com