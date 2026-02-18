La star dei Mavericks Kyrie Irving salterà il resto della stagione per un infortunio al ginocchio

Kyrie Irving dei Dallas Mavericks si infortuna al ginocchio e interrompe la stagione. La stella dei Mavericks ha subito un intervento chirurgico e dovrà restare fuori dal campo per il resto della stagione. La squadra ha annunciato ufficialmente la decisione, che arriva dopo che Irving ha accusato dolore persistente alla ginocchia. I medici hanno deciso di intervenire per evitare complicazioni future. Irving continuerà il recupero e si concentrerà sulla riabilitazione nelle prossime settimane. I tifosi aspettano aggiornamenti sul suo stato di salute.

2026-02-18 19:56:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: La guardia dei Dallas Mavericks Kyrie Irving salterà il resto della stagione mentre continua il recupero dall’intervento al ginocchio. Il nove volte All-Star dell’NBA si è strappato il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro lo scorso marzo e non è apparso affatto durante la stagione in corso. Dallas ha confermato mercoledì che il 33enne sta facendo progressi ma non tornerà prima della fine della stagione, con l’attenzione ora su un completo recupero in vista del 2026-27. In una dichiarazione, i Mavericks hanno affermato che Irving sta facendo “costanti progressi nella riabilitazione e rimarrà attivamente impegnato con la squadra per il resto della stagione”.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Kyrie Irving tornerà in campo nella stagione 2026/27Kyrie Irving non giocherà più nella stagione 202425, perché ha deciso di prendersi un anno sabbatico.

