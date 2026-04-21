Durante un evento in Cina, Huawei ha annunciato i nuovi smartwatch della serie Watch Fit 5 e Watch Fit 5 Pro, che si distinguono per un display da 3.000 nit. La presentazione ha visto anche il debutto degli AI Glasses e di due nuovi modelli di smartphone, Pura 90 e Pura X Max. L'azienda ha comunicato ufficialmente questi prodotti senza ulteriori dettagli sui prezzi o le disponibilità.

Huawei ha presentato in Cina, durante il grande evento odierno, i nuovi smartwatch della serie Watch Fit 5 e Watch Fit 5 Pro, affiancando agli AI Glasses i nuovi smartphone Pura 90 e Pura X Max. I dispositivi indossabili puntano su un’autonomia che raggiunge i 10 giorni e su un design curato, rappresentando un aggiornamento mirato rispetto alla generazione precedente senza stravolgimenti radicali. Specifiche tecniche e dettagli del modello Pro. La variante più completa della serie, denominata Watch Fit 5 Pro, si distingue per un display LTPO AMOLED con una risoluzione di 480 x 480 pixel e dimensioni di 1,92 pollici. La visibilità sotto la luce solare diretta è garantita da una luminosità massima di 3.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Huawei sfida il mercato: nuovi smartwatch con display da 3.000 nit

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