TCL | display da 15.000 nit e -25% consumi

A Barcellona, durante il MWC 2026, TCL ha annunciato una nuova generazione di display con una luminosità massima di 15.000 nit e una riduzione del 25% nei consumi energetici. La presentazione si concentra su questa tecnologia, che promette di rivoluzionare il settore degli schermi. La società ha mostrato i primi modelli in fase di sviluppo e ha illustrato le caratteristiche principali del prodotto.

Barcellona ospita il lancio di una rivoluzione tecnologica guidata da TCL, che presenta al MWC 2026 una nuova generazione di display capaci di raggiungere picchi di luminosità fino a 15.000 nit e di ridurre drasticamente i consumi energetici. L’azienda ha messo in mostra pannelli per smartphone, notebook e occhiali AR, puntando su due tecnologie chiave: i Super Pixel e gli OLED stampati a getto d’inchiostro (IJP). La strategia industriale si concentra sulla modifica della struttura interna dei pannelli OLED, aggiungendo circa l’1,8% di sub-pixel nello strato emissivo per migliorare la definizione dell’immagine senza alterare la risoluzione nominale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - TCL: display da 15.000 nit e -25% consumi Articoli correlati Tcl svela tecnologia pixel super: come riduce il consumo energetico dei display del 25%l’edizione 2026 del mobile world congress ha mostrato evoluzioni significative nel settore dei display, con TCL al centro dell’attenzione grazie alla... Tcl integra amoled nel display nxptaperNXTPAPER di TCL è noto per ridurre l’abbagliamento e la luce blu tramite un rivestimento innovativo che richiama la texture della carta. 5 TELÉFONOS de GAMA MEDIA QUE SUPERAN a la GAMA ALTA 2026 Una selezione di notizie su TCL display da 15 000 nit e 25 consumi Argomenti discussi: Migliori smart TV 43 (marzo 2026). TCL reinventa i display di qualsiasi cosa: schermi da 15.000 nit e consumi ridottiTCL porta al MWC 2026 i nuovi display Super Pixel e OLED inkjet: più nitidezza, meno consumi, formati pieghevoli e pannelli ultra luminosi. smartworld.it TCL vuole diventare la regina degli OLED grazie alle tecnologie SuperPixel e IJPTCL ha mostrato il futuro degli schermi OLED e non potremmo essere più entusiasti. Ecco il ricco arsenale di prototipi mostrati al MWC. tech.everyeye.it