Il 22 marzo 2026, sul mercato italiano, Huawei ha lanciato la Band 11 Pro con un'offerta speciale del 20% di sconto. Questa versione del fitness tracker si distingue per il display da 2000 nit, che garantisce alta visibilità anche sotto la luce diretta del sole. L’azienda rende quindi disponibile un dispositivo con caratteristiche avanzate a un prezzo più accessibile rispetto al passato.

È domenica 22 marzo 2026 e sul mercato italiano si sta consumando un’opportunità di acquisto che non può essere ignorata. La HUAWEI Band 11 Pro è disponibile su Amazon a soli 59,90 euro, scendendo drasticamente dal prezzo originale di 74,90 euro grazie a uno sconto del 20%. Questo dispositivo, progettato per essere indossato al polso, offre un display AMOLED da 1,62 pollici con una luminosità massima di 2000 nit e un tasso di aggiornamento di 60 Hz. Il corpo della fascia è realizzato in lega di alluminio e possiede uno spessore ridotto a 8,99 mm, garantendo leggerezza ed eleganza. L’evoluzione tecnologica nel design compatto. La costruzione fisica dello strumento rivela una cura maniacale per i dettagli estetici e funzionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Huawei Band 11 Pro: sconto del 20% e display da 2000 nit

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