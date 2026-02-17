Cappelletti Serie A Women | Con anti-Hpv il virus non fa gol
Cappelletti, calciatrice della Serie A Women, ha spiegato che il vaccino anti-Hpv blocca il virus come una porta che respinge il pallone durante una partita. Ha sottolineato che, proprio come le portiere sono decisive nei momenti cruciali, il vaccino può prevenire l’infezione prima che si sviluppino problemi più seri. Un esempio concreto è il ruolo che il vaccino ha nella lotta contro il papillomavirus, che può portare a tumori.
Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - "C'è una similitudine tra le portiere e il vaccino: come durante le partite le portiere al 90% definiscono il risultato della partita, il vaccino ferma il virus" Hpv "e aiuta a vincere la partita". Lo ha detto Federica Cappelletti, presidente della Serie A Women, all'evento organizzato oggi a Roma per presentare la campagna di comunicazione 'Blocca l'Hpv con la vaccinazione', lanciata da Msd Italia con Serie A Women e approvata dal ministero della Salute. L'iniziativa si inserisce in un progetto di collaborazione che va oltre l'aspetto sportivo, perseguendo un obiettivo di salute pubblica e dando voce all'importanza della prevenzione dei tumori Hpv-correlati. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Serie A Women e MSD Italia, al via la campagna “Blocca l’HPV con la vaccinazione”Serie A Women e MSD Italia hanno avviato la campagna “Blocca l’HPV con la vaccinazione” dopo aver ricevuto l’approvazione dal Ministero della Salute.
‘Blocca l’Hpv’, serie A Women e Msd per prevenzione cancro da PapillomavirusLa serie A Women e Msd Italia lanciano una nuova campagna per prevenire il cancro causato dal Papillomavirus.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Calciatrici 25-26: torna l'album che celebra il calcio femminile; Athora Italia punta sul calcio femminile: nasce A parità di pagine; Calcio femminile, presentata la seconda edizione dell'album Panini. Gravina:Rafforzare la sostenibilità; Serie A Women e MSD Italia per la prevenzione del Papillomavirus, al via la campagna Blocca l’HPV con la vaccinazione.
Cappelletti (Serie A Women): Con anti-Hpv il virus non fa golRoma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - C'è una similitudine tra le portiere e il vaccino: come durante le partite le portiere al 90% definiscono il risultato della partita, il vaccino ferma il virus Hpv ... iltempo.it
Federica Cappelletti racconta l'impegno per la prevenzione insieme al marito Paolo Rossi: «Sto portando avanti valori che erano nostri, ma con la mia responsabilità. Sento ...Dalla guida della Serie A Women alla campagna «Blocca l’HPV con la vaccinazione», Federica Cappelletti intreccia impegno pubblico e storia privata. Vent’anni accanto a Paolo Rossi e un’eredità di valo ... vanityfair.it
Numeri e curiosità dalla Serie A3 Credem Banca Weekend di record nei Gironi Bianco e Blu Girone Bianco • 100ª presenza in A3 per Lorenzo Rainero (Monge Gerbaudo Savigliano) • 1.000 attacchi vincenti per Niccolò Cappelletti (ErmGroup Altotevere facebook