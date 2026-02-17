Cappelletti Serie A Women | Con anti-Hpv il virus non fa gol

Cappelletti, calciatrice della Serie A Women, ha spiegato che il vaccino anti-Hpv blocca il virus come una porta che respinge il pallone durante una partita. Ha sottolineato che, proprio come le portiere sono decisive nei momenti cruciali, il vaccino può prevenire l’infezione prima che si sviluppino problemi più seri. Un esempio concreto è il ruolo che il vaccino ha nella lotta contro il papillomavirus, che può portare a tumori.

Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - "C'è una similitudine tra le portiere e il vaccino: come durante le partite le portiere al 90% definiscono il risultato della partita, il vaccino ferma il virus" Hpv "e aiuta a vincere la partita". Lo ha detto Federica Cappelletti, presidente della Serie A Women, all'evento organizzato oggi a Roma per presentare la campagna di comunicazione 'Blocca l'Hpv con la vaccinazione', lanciata da Msd Italia con Serie A Women e approvata dal ministero della Salute. L'iniziativa si inserisce in un progetto di collaborazione che va oltre l'aspetto sportivo, perseguendo un obiettivo di salute pubblica e dando voce all'importanza della prevenzione dei tumori Hpv-correlati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

