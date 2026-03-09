Alma Mater 2,5 milioni per i senza borsa Ma per gli studenti iraniani è emergenza

L’Università di Bologna ha approvato un decreto d’urgenza che prevede uno stanziamento straordinario di 2,5 milioni di euro destinato agli studenti senza borsa di studio, chiamati anche “senza borsa”. La misura riguarda specificamente i “fuori graduatoria” che risultano idonei ai benefici ER, ma non rientrano nelle assegnazioni ordinarie. La decisione mira a sostenere questi studenti, tra cui numerosi provenienti dall’Iran.

Decreto d’urgenza del Rettore Molari per coprire il 50% delle borse di studio scoperte. Appello alle fondazioni e alle istituzioni: "Servono garanzie per chi sceglie il nostro ateneo e la nostra regione" Un decreto d’urgenza, uno stanziamento straordinario di 2,5 milioni di euro. L’Università di Bologna scende in campo per i "fuori graduatoria", quegli studenti idonei ai benefici ER.GO, rimasti a bocca asciutta per mancanza di fondi regionali. Emerge anche un'altra emergenza: quella degli studenti iraniani, stretti tra la crisi economica del loro Paese e l'ombra dei conflitti in Medio Oriente. Il magnifico rettore, Giovanni Molari, ha firmato un provvedimento eccezionale per rispondere all'insufficienza di coperture per il diritto allo studio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Articoli correlati

L’Alma Mater premia Orsini. Laurea ad honorem in ArchitetturaAppariva visibilmente emozionato il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, ieri nell’aula magna Santa Lucia, per ricevere dal rettore Giovanni...

Alma Mater, la spinta: "Talenti dall’estero per guardare al futuro"Una visione prospettica sulle nuove direttrici della ricerca, dai materiali innovativi e biodegradabili alle tecnologie digitali applicate al...

Altri aggiornamenti su Alma Mater

Discussioni sull' argomento L’Alma Mater: Tper aumenti le corse per gli studenti, soprattutto durante la notte; Parità, equità, inclusione e futuro: il programma dell’Alma Mater per la Giornata della donna — Italiano; Elly Schlein a Bologna per il ‘no’ al referendum costituzionale; Rider sfruttati dai colossi? Esistono anche piattaforme virtuose: la mappa dell’Alma Mater.

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - facebook.com facebook