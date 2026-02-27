Antisemitismo il Pd esplode | Delrio guida i ribelli fuga da Schlein

Nel partito si registrano tensioni tra le fazioni, con alcuni membri che sfidano la linea ufficiale. La situazione si fa difficile e il clima si fa sempre più teso, con i gruppi interni che si muovono in direzioni opposte. Le dinamiche interne stanno creando uno scenario di divisioni che potrebbe influenzare le prossime decisioni del gruppo dirigente.

Al Nazareno hanno già aperto l'ombrello. Le previsioni parlano chiaro: nuvole nere e acqua a catinelle. La perturbazione arriverà martedì pomeriggio, con epicentro a Palazzo Madama, dove in aula approderà il testo sull'antisemitismo. I meteorologi non hanno dubbi: la nuova scontata divisione del Pd stavolta potrebbe avere esiti imprevedibili. Traduzione: dopo l'abbandono di Elisabetta Gualmini, altri potrebbero seguirla e lasciare il partito (a partire proprio dal "ribelle" Delrio). D'altronde le nuvole apparivano già all'orizzonte: in Senato, solo pochi mesi fa, sul tema era andato in scena un vero e proprio psicodramma dem. Nel frattempo la commissione Affari Costituzionali ha "alleggerito" il provvedimento: spariscono il divieto di manifestazioni e le norme penali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il vocabolario divide il Pd: per Schlein l'antisemitismo è diverso da quello di Delrio

Antisemitismo e Pd, Delrio non molla: "Il dibattito è partito male. Non polemizzo con Schlein, però…"

Delrio (Pd): La legge sull'antisemitismo? La voto. Dalla destra aperture vere

Antisemitismo, il centrodestra ammorbidisce il testo ma il Pd chiede di rimandare il voto in aula: «Prima la riforma della Rai»

