Hormuz | l’Italia prepara le cacciamine per difendere le rotte

Il governo italiano ha annunciato che è disposto a inviare unità navali specializzate nello Stretto di Hormuz per proteggere le rotte marittime. La decisione, però, dipende dalla cessazione delle tensioni in corso e dall’approvazione parlamentare. Finora, non sono stati forniti dettagli su tempi o modalità dell’eventuale intervento. La situazione nello stretto rimane al centro dell’attenzione internazionale, con diverse nazioni che monitorano gli sviluppi.

Il governo italiano ha manifestato la propria disponibilità a intervenire nello Stretto di Hormuz con unità navali specializzate, subordinando però l’operazione alla fine delle ostilità correnti e al necessario via libera del Parlamento. La linea tracciata da Giorgia Meloni durante il vertice dei Volenterosi tenutosi a Parigi lo scorso 17 aprile delinea una strategia di prudenza tattica, mirata a garantire la sicurezza delle rotte marittime solo dopo che si sarà raggiunta una tregua tra Iran e Stati Uniti. Le intenzioni di Roma sono emerse nel quadro di un confronto europeo coordinato da Emmanuel Macron, che ha riunito i rappresentanti di Francia, Germania e Regno Unito per affrontare la gestione della rotta marittima più delicata del globo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hormuz: l’Italia prepara le cacciamine per difendere le rotte Notizie correlate Leggi anche: Missione europea per Hormuz, Italia pronta a inviare cacciamine, ma le opposizioni frenano: “Serve autorizzazione Onu” Hormuz, dagli Usa: “Italia e Francia trattano con Teheran per salvare le rotte del petrolio”. La Farnesina smentisceNel pieno della crisi energetica provocata dalla guerra in Medio Oriente, alcuni governi europei hanno aperto un canale di dialogo diretto con... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Iran, Europa prepara la missione per Hormuz. Cosa fa l'Italia, l'annuncio di Meloni; Lo scudo di Gb e Francia, tre cacciamine italiani: si prepara la missione Ue per Hormuz; Hormuz, l’Italia si prepara a intervenire: navi militari pronte alla missione; Hormuz, Macron e Starmer: riaprire lo Stretto in modo incondizionato. Hormuz, Italia pronta a inviare navi militari? Nodo Ue-Nato e ruolo Usa: tutte le ipotesi sulla missioneL’Italia è disponibile a inviare navi militari per un’azione «difensiva» – magari sotto l’ombrello dell’Onu – che garantisca ... ilmattino.it Italia pronta a inviare navi a Hormuz, ma solo dopo tregua: il piano del GovernoRoma valuta una missione navale nello Stretto di Hormuz. Navi pronte, ma servirà una tregua tra Iran e Usa e l’autorizzazione del Parlamento ... quifinanza.it Crisi carburante aerei: l'Europa tra Stretto di Hormuz e scorte limitate x.com La crisi energetica, dovuta al blocco dello Stretto di Hormuz, ha fatto schizzare prezzi e spese delle famiglie italiane di circa il 25%. https://auto.everyeye.it/notizie/costato-caro-carburanti-stangata-pendolari-872970.htmlutm_medium=Social&utm_source=F - facebook.com facebook