Durante la crisi energetica in Medio Oriente, fonti statunitensi affermano che Italia e Francia trattano con Teheran per garantire le rotte del petrolio nello Stretto di Hormuz. La Farnesina ha però smentito queste voci, precisando che non sono in corso negoziati ufficiali con l’Iran. La situazione rimane tesa mentre i governi europei cercano di scongiurare un blocco del traffico marittimo.

Nel pieno della crisi energetica provocata dalla guerra in Medio Oriente, alcuni governi europei hanno aperto un canale di dialogo diretto con Teheran per evitare che lo Stretto di Hormuz si trasformi in un blocco totale del commercio mondiale di energia. Secondo quanto riporta il Financial Times, tra i Paesi impegnati nei colloqui preliminari ci sono Francia e Italia, che avrebbero avviato contatti diplomatici con l’Iran per ottenere garanzie sul passaggio sicuro delle loro navi attraverso il corridoio marittimo più strategico del pianeta. L’obiettivo dei negoziati è semplice ma cruciale: impedire che l’escalation militare porti alla chiusura di Hormuz, il passaggio attraverso cui transita una quota enorme delle esportazioni globali di petrolio e gas. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Hormuz, dagli Usa: “Italia e Francia trattano con Teheran per salvare le rotte del petrolio”. La Farnesina smentisce

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