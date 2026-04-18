Missione europea per Hormuz Italia pronta a inviare cacciamine ma le opposizioni frenano | Serve autorizzazione Onu

L’Italia sta valutando la possibilità di inviare navi cacciamine nell’area dello Stretto di Hormuz, parte di una missione europea promossa da Francia e Gran Bretagna per proteggere la libertà di navigazione. Tuttavia, le opposizioni politiche nel paese chiedono un’autorizzazione dell’Onu prima di procedere con l’invio. La decisione finale dipenderà dalla conformità alle procedure internazionali e dall’eventuale consenso multilaterale.

“Dobbiamo fare in fretta perché rischia di saltare l’economia globale“. Così parla, a porte chiuse, il presidente del ConsiglioGiorgia Meloni. Lo fa dopo aver partecipato a Parigi alvertice dei Volenterosiinsieme al presidente franceseMacron, al cancelliere tedescoMerze al premier britannicoStarmer. NellaVille Lumièreè stato infatti stabilito che Francia e Gran Bretagna guiderannouna missione pacifica per garantire la libertà di navigazione nelloStretto di Hormuz. Alla spedizione parteciperà anche il nostro Paese che, come riportaLa Repubblica, è pronto a fornire almenodue navi cacciamine, una fregata e un’imbarcazione per la logistica.Sulla carta, tuttavia, si può arrivare a quattro cacciamine e mettere a disposizione anche una portaelicotteri.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Missione europea per Hormuz, Italia pronta a inviare cacciamine, ma le opposizioni frenano: “Serve autorizzazione Onu” Notizie correlate Hormuz, Tajani da Pechino: “L’Italia pronta a una missione europea. Ma coinvolgendo l’Onu”. In gioco petrolio e commercio“L’Italia parteciperà a un’eventuale missione europea a Hormuz “coinvolgendo le Nazioni Unite. Meloni: “Stretto di Hormuz? Italia pronta a inviare le proprie navi previa autorizzazione del Parlamento”L’Italia offre “la sua disponibilità a mettere a disposizione le proprie unità navali, chiaramente sulla base di una necessaria autorizzazione... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La Ue prepara la missione: fregate e sminatori italiani a Hormuz; La soluzione europea per Hormuz, arriva il vertice senza gli Usa; Iran, Wsj: 'Europa lavora a piano per Hormuz senza gli Stati Uniti'; Hormuz, Macron e Starmer: riaprire lo Stretto in modo incondizionato. Iran, venerdì vertice a Parigi. Verso una missione per liberare lo Stretto di Hormuz senza UsaUna riunione tecnica pensata per pianificare come coordinare un eventuale futuro intervento di sminamento delle acque attraverso cui transita, tra l'altro, il 20% del petrolio mondiale ... italiaoggi.it Hormuz: sì di Roma alla missione anche senza l’Onu, ma servirà l’ok del ParlamentoMeloni: «Disponibili a offrire unità navali». Pronte due cacciamine della Difesa. La premier potenzia l’asse con l’Europa mentre Trump insiste: «L’Italia non c’è stata per noi, non ci saremo per loro» ... ilsole24ore.com La Commissione europea si prepara a presentare il 22 aprile il piano “Accelerate EU”, con una serie di raccomandazioni rivolte agli Stati membri per affrontare la crisi energetica legata alla guerra in Medio Oriente - facebook.com facebook "La nostra app europea" testata in cinque Stati membri tra cui l'Italia "per la verifica dell'età è tecnicamente pronta e presto sarà a disposizione dei cittadini. Questa app consentirà agli utenti di dimostrare la propria età quando accedono alle piattaforme online". x.com