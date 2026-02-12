Il film “Pretty Woman” torna in sala proprio per San Valentino. La storia di Vivian e Edward, interpretati da Julia Roberts e Richard Gere, continua a far innamorare le nuove generazioni. In vista della riapertura, sono circolate alcune curiosità che spiegano come il film sia diventato un classico del genere romantico. La pellicola, uscita nel 1990, ha segnato la carriera di Julia Roberts e ha portato sul grande schermo una storia semplice ma piena di sentimento. Ora, dopo tanti anni, il film torna a catturare l’attenzione del pubblico, pronto a rivivere

Pretty Woman ha catapultato Julia Roberts nell’olimpo di Hollywood, facendole guadagnare un Golden Globe, oltre alla sua prima nomination al Premio Oscar come miglior attrice protagonista. Il film è noto anche per la famosa colonna sonora, trainata dall'evergreen del 1964 Oh, Pretty Woman di Roy Orbison che ne ha ispirato il titolo. Ancora oggi la replica del film in tv registra il record di ascolti. Il successo inossidabile di Pretty Woman ha generato nel 2018 l’omonimo musical di Broadway, con musica e testi di Bryan Adams e Jim Vallance. In occasione del ritorno in sala del classico degli '90, ecco 10 curiosità pazzesche sulla rom-com che non ha mai smesso di farci battere forte il cuore: dallo sconvolgente finale originale al regista che s’infilò nel letto con la coppia di star, fino alle attrici famose che si sono tirate indietro per timore di danneggiare la propria immagine. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pretty Woman, 10 curiosità sul film con Julia Roberts e Richard Gere

Approfondimenti su Pretty Woman

Julia Roberts, protagonista di Pretty Woman, afferma che oggi sarebbe difficile per lei partecipare a un film simile.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Pretty Woman

Argomenti discussi: Per San Valentino torna Pretty Woman con Richard Gere e Julia Roberts; Pretty Woman torna al cinema per San Valentino; Che bello rivedere Pretty woman al cinema!; Pretty Woman, torna in sala la favola romantica di Julia Roberts e Richard Gere.

Pretty Woman e il finale tragico: 10 curiosità che non sai sul film cult con Julia Roberts e Richard GereIl 23 marzo 1990 usciva nelle sale americane un film destinato a diventare la favola moderna per eccellenza del cinema hollywoodiano: Pretty Woman. Avete letto bene: il film di Garry Marshall con ... deejay.it

Pretty Woman: 10 cose che (forse) non sapete sul film cult anni '90Se non fosse per le prostitute a bordo strada, nei titoli di testa di Pretty Woman sarebbe potuto spuntare il castello di Walt Disney. Nessuno si sarebbe lamentato, perché il film di Garry Marshall ha ... movieplayer.it

Il Paese della Poesia - Il Federiciano. Maximizer SE · He Sleeps (From "Pretty Woman"). - 3 giorni alla scadenza Edward: "Che cosa vuoi, Vivian" Vivian: "Voglio la favola" Se pensiamo all'amore romantico nei film, un primato spetta a "Pretty woman", com facebook