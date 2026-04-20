Juve Bologna Marco Baridon a caldissimo | Lui è la sorpresa più bella di questo finale di stagione della Juventus – VIDEO

Durante la partita tra Juventus e Bologna, la vittoria per 2-0 della squadra di casa è stata commentata da Marco Baridon, che ha definito uno dei giocatori come la sorpresa più grande di questa parte finale di stagione. La sfida si è svolta all’Allianz Stadium e ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati e gli analisti sportivi. Il match ha visto un risultato netto a favore della Juventus, con un’attenzione particolare ai protagonisti in campo.

di Marco Baridon Juve Bologna, Marco Baridon a caldissimo commenta la sfida dell’Allianz Stadium vinta dalla compagine bianconera con un secco 2-0. La Juve dimostra di essere una squadra vera superando il Bologna con un solido 2-0. Questo successo casalingo rappresenta un segnale chiarissimo per la corsa all’Europa che conta. Grazie a questi tre punti, i bianconeri volano a +5 su Roma e Como, blindando di fatto il piazzamento nella massima competizione europea.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! La prestazione della squadra ha evidenziato una compattezza ritrovata.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Bologna, Marco Baridon a caldissimo: «Lui è la sorpresa più bella di questo finale di stagione della Juventus» – VIDEO Bologna-Juventus, l'emozione di Bernardeschi Notizie correlate Leggi anche: Inter Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Imbarazzo e orgoglio. Rosso scandaloso a Kalulu, cambiamo questo protocollo! Ma è stata una Juventus infinita» – VIDEO Parma Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Dominanti, altro passo verso l’identità ‘spallettiana’ per questo motivo» – VIDEOdi Redazione JuventusNews24Parma Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Dominanti, altro passo verso l’identità ‘spallettiana’ per questo motivo». Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Juve Bologna LIVE | l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium le ultime sulle scelte di Spalletti; Juve Bologna, Ma che partita hai visto?: post-gara LIVE; Juve Bologna LIVE | squadre arrivate all’Allianz Stadium le scelte di Spalletti; Pagelle Juve Bologna: David ritrovato, Thuram entra e la chiude! Holm è una sorpresa stupenda VOTI. Marco Baridon a caldissimoJuve Bologna, Marco Baridon a caldissimo commenta la sfida dell’Allianz Stadium vinta dalla compagine bianconera con un secco 2-0 La Juve dimostra di essere una squadra vera superando il Bologna con ... juventusnews24.com Juventus-Bologna 2-0, pagelle: David (7) apre il match, Thuram (7) lo chiude, Castro (5) cancellato da Bremer (7)Vince e convince la Juventus di Luciano Spalletti che, al terzo successo consecutivo in campionato, vede avvicinarsi l'obiettivo Champions League. I bianconeri, che hanno sconfitto il ... ilmattino.it "La Juve nel primo tempo sembra una grande squadra europea. Se arriverà un grande centravanti la struttura c'è". Fabio Ravezzani su X dopo Juve-Bologna - facebook.com facebook Serie A, la Juve batte il Bologna e allunga sulla coppia Roma-Como. E il Milan blinda la Champions. Questi i risultati della domenica: Juventus-Bologna 2-0, Verona-Milan 0-1, Cremonese-Torino 0-0, Pisa-Genoa 1-2; posticipo del lunedì sarà Lecce-Fiorenti x.com