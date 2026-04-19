Pagelle Juve Bologna | David ritrovato Thuram entra e la chiude! Holm è una sorpresa stupenda VOTI

Nella partita tra Juventus e Bologna, valida per la 33ª giornata di Serie A 202526, sono stati assegnati i voti ai giocatori protagonisti. Il voto più alto è andato a David, che ha ritrovato la forma migliore. Thuram è entrato nel secondo tempo e ha segnato il gol decisivo. Holm ha sorpreso positivamente, ottenendo una valutazione molto buona. I giudizi sui singoli sono stati pubblicati in dettaglio, con commenti sui loro interventi in campo.

di Marco Baridon Pagelle Juve Bologna: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 33ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Pagelle Juve Bologna: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 33ª giornata di Serie A 202526 Di Gregorio 6 – Reattivo quando viene chiamato in causa. Uscite alte approvate, un paio di smanacciate a sbrogliare situazioni che sarebbero potute diventare insidiose. Lo dico, non troppo forte ma lo dico: recuperato, 100%. Kalulu 6.5 – Prendiamoci un istante per ragionare e realizzare questo fatto: la continuità fisica e di prestazione di Pierre in questa stagione è straordinaria, dirompente.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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