Hockey in line seconda fase serie b L’Hockey Empoli parte forte Sconfitti Riccione e San Benedetto

Nella seconda fase della Serie B di hockey in line, l’Hockey Empoli ha iniziato con entusiasmo, ottenendo due vittorie consecutive contro Riccione e San Benedetto del Tronto. La squadra ha affrontato le partite senza alcuni giocatori per infortunio, ma è riuscita comunque a conquistare i risultati desiderati. La sfida si svolge a San Benedetto del Tronto, con i risultati che rafforzano le speranze di qualificazione.

Importante doppio successo per l’Hockey Empoli, impegnato a San Benedetto del Tronto (nella foto) nella seconda fase per il titolo di Serie B, nonostante alcune assenze per infortunio. Nel primo incontro con Riccione i ’ciuchini volanti’ sbloccano il risultato con Cecchi e raddoppio con Errico prima dell’intervallo. I biancazzurri dominano poi anche il secondo tempo andando sul 4-0 con Michi e Simonelli. A questo punto Riccione reagisce e dimezza il divario con le reti di Montanari e Muccioli, a un minuto dalla fine. Assedio finale dei romagnoli, vanificato da un ottimo De Santi tra i pali, che porta poi con un ribaltamento di fronte al 5-2 finale di Bastianoni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Hockey in line seconda fase serie b. L’Hockey Empoli parte forte. Sconfitti Riccione e San Benedetto Notizie correlate Hockey Serie A2. Camaiore travolgente. Forte e Pumas okForte dei Marmi-Eboli 5-2 Successo maturo e in rimonta per i ragazzi di Andrea Facchini, che soffrono enormemente nel primo tempo. Hockey ghiaccio, la Slovacchia parte forte nel torneo olimpico e stende la FinlandiaSi è aperto ufficialmente il torneo di hockey ghiaccio maschile per quanto riguarda i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Flying Donkeys Empoli, doppio colpo a San Benedetto del Tronto: sei punti d'oro nell'hockey inline; Cinque sfide nel weekend 18-19 aprile per la seconda fase di Serie B 2025/26; Vittorie per Novi, Black Out, Castelli Romani e Ferrara nella seconda fase di Serie B 2025/26; Hockey in line seconda fase serie b. L’Hockey Empoli parte forte. Sconfitti Riccione e San Benedetto. Hockey in line seconda fase serie b. L’Hockey Empoli parte forte. Sconfitti Riccione e San BenedettoImportante doppio successo per l’Hockey Empoli, impegnato a San Benedetto del Tronto (nella foto) nella seconda fase per il ... sport.quotidiano.net Hockey in line. Hockey Empoli vince di misura. Basta un gol di CarbonciniÈ bastato un gol di Matteo Carboncini all’Hockey Empoli per espugnare la pista della Libertas Forlì. Successo che permette al team di coach Stefano Carboncini di riscattare così la sconfitta nello ... sport.quotidiano.net Un bel TeamServiceCar Monza è sotto di un gol in Spagna: riposo e sotto con la ripresa! #hrcmonza #monza #monzabrianza #hockey #hockeysupista #ilbattitodimonza #ilritmodellhockey #finalfour #wsecup #lleida - facebook.com facebook