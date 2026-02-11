Hockey ghiaccio la Slovacchia parte forte nel torneo olimpico e stende la Finlandia

Questa mattina ha preso il via il torneo di hockey ghiaccio ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La Slovacchia ha iniziato subito forte e ha battuto la Finlandia, dimostrando di essere già in buona forma. La partita è stata intensa e ricca di emozioni, con i giocatori che hanno dato tutto sul ghiaccio fin dai primi minuti. Ora l’attenzione si sposta sulle prossime gare, mentre gli appassionati seguono con interesse ogni mossa delle squadre in corsa per la medaglia.

Si è aperto ufficialmente il torneo di hockey ghiaccio maschile per quanto riguarda i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il primo match del programma era Slovacchia-Finlandia sfida che si è disputata alla Santa Giulia Ice Hockey Arena (Milano) e ha visto il successo della formazione allenata da Vladimir Orszagh con il punteggio di 4-1. Con questa vittoria la Slovacchia sale subito in vetta al Gruppo B, quello dell’Italia con 3 punti. Gli azzurri saranno sul ghiaccio questa sera contro la temibile Svezia per dare il via al loro percorso. SLOVACCHIA-FINLANDIA 4-1. La partita si sblocca dopo 7:45 con Slafkovsky che realizza l’1-0 per la Slovacchia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, la Slovacchia parte forte nel torneo olimpico e stende la Finlandia Approfondimenti su Milano Cortina2026 Alla vigilia del torneo olimpico di hockey nuove polemiche sull’Arena Santa Giulia: “Ghiaccio molle” La polemica sull’Arena Santa Giulia non si ferma. Hockey su ghiaccio, la classifica dell’Italia nel torneo femminile: sfida alla Germania per il 2° posto! L’Italia di hockey su ghiaccio femminile si gioca il secondo posto nel torneo ai quarti di finale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milano Cortina2026 Argomenti discussi: Dove vedere tutte le partite di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi invernali 2026 in streaming e in tv; Calendario hockey ghiaccio maschile Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming; Contropiede micidiale e rete di Rebecca Roccella: il 2-1 dell'Italhockey contro la Francia - Ice Hockey video; Milano Cortina, le gare di oggi: dallo sci con Franzoni e Paris all'hockey, orari e dove vedere gli azzurri. Calendario hockey ghiaccio maschile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 11 febbraio, tv, programma, streamingL'attesa è finita. Il torneo maschile di hockey su ghiaccio è pronto a decollare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 mandando in scena i suoi primi ... oasport.it Dove vedere tutte le partite di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi invernali 2026 in streaming e in tvDopo 12 anni tornano i campioni della NHL per un torneo che potrebbe essere il migliore di tutti i tempi. Dove vedere le partite in streaming e tv e il calendario completo ... gqitalia.it Cortina 1956, Cortina d'Ampezzo, Olimpiadi | Una vita al servizio dell’hockey: Bruno Frison, nome intramontabile negli sport del ghiaccio - facebook.com facebook MILANO CORTINA | Le ragazze della nazionale italiana dell'hockey su ghiaccio battono il Giappone per 3-2 e si qualificano ai quarti di finale del torneo olimpico con una partita di anticipo. #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.