Hockey ghiaccio i convocati dell’Italia per le amichevoli contro la Francia | 26 i giocatori a disposizione

La nazionale italiana di hockey ghiaccio ha annunciato i giocatori convocati per le amichevoli contro la Francia. In totale, sono 26 i atleti che prenderanno parte alle partite. La selezione segue la sconfitta subita contro l’Austria, conclusa 3-2 all’overtime, e si prepara in vista dei Mondiali di Top Division 2026, che si terranno in Svizzera a maggio.

Dopo il ko patito contro l’Austria (3-2 all’overtime), prosegue la marcia d’avvicinamento della nazionale italiana maschile di hockey ghiaccio ai Mondiali di Top Division 2026, che si terranno in Svizzera tra la metà e la fine del mese di maggio. Altre due amichevoli in vista, entrambe contro la Francia, in trasferta all’Ice Park di Angers: fra sabato 25 aprile alle 20.00 e domenica 26 aprile alle 16.30. A tal proposito, lo staff tecnico del Blue Team – guidato dall’head coach Jukka Jalonen – ha diramato la lista dei convocati che preparerà i duelli con i transalpini. Sono 26 in totale gli uomini a disposizione, fra loro c’è anche l’attaccante Alessandro Segafredo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, i convocati dell’Italia per le amichevoli contro la Francia: 26 i giocatori a disposizione Notizie correlate Hockey ghiaccio, l’Italia disputerà 7 amichevoli prima dei MondialiIl raduno dell’Italia inizierà domenica 12 aprile a Bolzano, ma già giovedì 16 aprile alle 19. Hockey ghiaccio, comincia il cammino dell’Italia verso i Mondiali Top Division: i convocati al primo radunoComincia ad entrare nel vivo il cammino della Nazionale italiana di hockey su ghiaccio, sempre più vicina ad affrontare i Campionati Mondiali 2026... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: I convocati dell'Italia maschile per la prima settimana del raduno verso il Mondiale Top Division. Giovedì amichevole con l'Austria; Hockey ghiaccio, comincia il cammino dell’Italia verso i Mondiali Top Division: i convocati al primo raduno; Hockey, Italia verso il mondiale: quattro giallorossi convocati per il raduno azzurro di Bolzano; I convocati della Francia per le due amichevoli con l’Italia: si gioca il 25 e 26 aprile ad Angers. Bleus con una formazione ricca di giovani. Hockey ghiaccio, comincia il cammino dell’Italia verso i Mondiali Top Division: i convocati al primo radunoComincia ad entrare nel vivo il cammino della Nazionale italiana di hockey su ghiaccio, sempre più vicina ad affrontare i Campionati Mondiali 2026 Top ... oasport.it Hockey ghiaccio, l'Italia inizia a Bolzano il cammino verso i Mondiali Top DivisionOtto potenziali esordienti nel primo raduno azzurro a Bolzano: l'Italia prepara i Mondiali con sette amichevoli ... it.blastingnews.com Hockey su ghiaccio: Gherdeina nella Storia, suo il Campionato Alps League - facebook.com facebook Hockey ghiaccio, Val Pusteria crolla in gara-2 nella Finale di ICE League e Graz scappa sul 2-0 - x.com