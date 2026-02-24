Tucker Carlson l’incendiario che spacca il mondo Maga | dall’odio nascosto per Trump alle accuse di antisemitismo

Tucker Carlson ha causato molte polemiche con le sue dichiarazioni, che alimentano tensioni politiche e sociali. Nonostante non abbia lasciato l’aeroporto, ha comunque registrato un’intervista con l’ambasciatore degli Stati Uniti in Israele nel terminal di Tel Aviv. Le sue parole vengono spesso commentate come provocatorie e divisive, contribuendo a polarizzare l’opinione pubblica. La vicenda si intreccia con le reazioni di vari ambienti politici e mediatici.

Non è uscito dall’aeroporto. Tucker Carlson ha registrato l’intervista con l’ambasciatore Usa in Israele all’interno del Ben Gurion di Tel Aviv. “Uomini che si sono identificati come addetti alla sicurezza hanno preso i nostri passaporti, hanno trascinato il nostro produttore esecutivo in una stanza e hanno preteso di sapere di cosa avessimo parlato con l’ambasciatore Huckabee ”, ha poi spiegato il giornalista. Probabile che il resoconto non sia accurato; l’ambasciata Usa nega che l’interrogatorio ci sia mai stato. La sosta al Ben Gurion è comunque durata un paio d’ore. Carlson è arrivato, ha registrato, è ripartito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

