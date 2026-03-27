Le imprese di Milano segnalano difficoltà nel trovare personale con le competenze richieste. La mancanza di candidati qualificati rappresenta un ostacolo concreto alla crescita e all’innovazione delle aziende locali. Il problema si traduce in una riduzione della produttività e in un rallentamento delle attività, contribuendo a un progressivo impoverimento del territorio. La situazione evidenzia un disallineamento tra domanda e offerta di lavoro qualificato.

È quanto emerso durante il convengo “Pmi: il ruolo strategico delle competenze” che si è svolto nella giornata di giovedì 26 marzo Il disallineamento delle competenze non è più soltanto un segnale d’allarme, ma un freno reale allo sviluppo delle imprese che compromette la produttività, rallenta l’innovazione e genera un progressivo depauperamento del territorio. Il quadro è emerso durante il convengo “Pmi: il ruolo strategico delle competenze” che si è svolto nella giornata di giovedì 26 marzo presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, organizzata da Api - Associazione piccole e medie industrie in partnership con l’Ordine degli ingegneri. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - "Cerchiamo personale ma non lo troviamo": l'allarme delle imprese di Milano. I profili introvabili

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