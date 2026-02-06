Ladispoli la RSA San Luigi Gonzaga prima ai Best Italian Healthcare Awards

La RSA San Luigi Gonzaga di Ladispoli si aggiudica il premio ai Best Italian Healthcare Awards. È un riconoscimento che mette in luce l’eccellenza della struttura e porta una buona notizia per il territorio. La premiazione si è svolta recentemente, e ora la struttura si gode il riconoscimento a livello nazionale.

Ladispoli, 6 febbraio 2026 – Un riconoscimento di livello nazionale che porta visibilità e valore non solo alla struttura, ma anche al territorio di Ladispoli. La RSA San Luigi Gonzaga ha ottenuto il 1° posto nella categoria “Eccellenza Italiana RSA Anziani” ai Best Italian Healthcare Awards 2025, premio che valorizza le migliori realtà del settore socio-sanitario per qualità, innovazione, sostenibilità e gestione del rischio. Il premio e i criteri di valutazione. Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito della terza edizione del premio promosso da Class Editori e Milano Finanza, che ogni anno analizza e mette a confronto le performance delle strutture sanitarie attraverso indicatori economici, organizzativi e qualitativi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

