Dopo il lancio avvenuto il 13 gennaio 2026, molte persone cercano modi per risparmiare sull’abbonamento a HBO Max. Il piano Premium ha un costo di 16,99 euro al mese, superiore ai 200 euro all’anno. La ricerca di sconti e promozioni è molto diffusa tra gli utenti italiani, interessati a ridurre le spese legate allo streaming. In questo scenario, si moltiplicano le proposte di offerte e promozioni per abbassare il prezzo dell’abbonamento.

HBO Max scontato è una delle ricerche più frequenti in Italia dopo il lancio del 13 gennaio 2026. Il motivo è semplice: il piano Premium costa 16,99€ al mese, cioè oltre 200€ l’anno per un solo servizio streaming. La buona notizia è che esistono metodi per pagare HBO Max molto meno del prezzo ufficiale, arrivando anche a circa 4€ al mese mantenendo tutte le funzionalità Premium. In questa guida vediamo quanto costa davvero HBO Max, come funziona la condivisione e quanto si risparmia nel concreto. Condividere abbonamento HBO Max: Si può fare in Italia?. HBO Max costa troppo? Ecco perché sempre più utenti cercano alternative. Il problema è noto: negli ultimi anni i servizi streaming hanno alzato i prezzi praticamente ogni 12 mesi, mentre il numero di piattaforme da cui attingere è aumentato.🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - HBO Max scontato: come pagarlo meno nel 2026 (fino al 70%)

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