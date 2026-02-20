Referendum 2026 | Viaggio scontato fino al 70% per votare ecco come
Guspini ha deciso di offrire sconti fino al 70% sui trasporti per incentivare la partecipazione al referendum del 22-23 marzo 2026. La scelta nasce dall’obiettivo di rendere più accessibile il voto a chi vive lontano dai seggi. Per l’occasione, l’amministrazione locale organizza corse speciali e agevolazioni per i cittadini che devono raggiungere le sezioni di voto. La misura mira a facilitare la partecipazione di tutti, anche dei residenti più isolati.
Guspini facilita il voto con agevolazioni sui trasporti per il referendum del 22-23 marzo. Guspini si prepara ad accogliere gli elettori per il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 con un’iniziativa volta a ridurre i costi di viaggio. L’amministrazione locale, in collaborazione con la Prefettura di Cagliari, ha predisposto sconti su treni, navi, autostrade e aerei per facilitare l’esercizio del diritto di voto, soprattutto vive fuori sede o all’estero. Un’iniziativa per rimuovere gli ostacoli alla partecipazione democratica. La misura, resa possibile da una circolare della Prefettura di Cagliari, mira a incentivare la partecipazione al voto, rimuovendo barriere economiche che potrebbero scoraggiare l’esercizio di un diritto costituzionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
