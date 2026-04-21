HBO Max condiviso | prezzi piani e come risparmiare nel 2026

Dal 13 gennaio 2026 HBO Max è disponibile in Italia, offrendo vari piani di abbonamento. I prezzi variano in base alle opzioni scelte, con possibilità di risparmiare attraverso promozioni e pacchetti combinati. La piattaforma permette la condivisione tra più utenti e include diverse modalità di pagamento. L'arrivo di HBO Max nel paese amplia l'offerta di streaming, entrando in competizione con altri servizi già presenti sul mercato.

HBO Max è ufficialmente disponibile in Italia dal 13 gennaio 2026 e si posiziona subito tra le principali piattaforme streaming del mercato insieme a Netflix e Disney+ Il prezzo pieno arriva fino a 16,99€ al mese, ma tramite il piano familiare è possibile condividere l’abbonamento e ridurre significativamente la spesa pro-capite. In questa guida trovi in modo diretto e aggiornato: prezzi ufficiali, regole di condivisione, limiti, e quanto si risparmia realmente con HBO Max condiviso. Condividere abbonamento HBO Max: si può fare in Italia?. HBO Max vs Netflix vs Disney+: confronto prezzi e caratteristiche. Cos’è HBO Max e cosa include il catalogo.🔗 Leggi su Pantareinews.com

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HBO Max Italia: il trucco per pagarlo SOLO 3€ al mese

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