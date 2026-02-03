Milano Cortina 2026 su HBO MAX - Tomba e Paolini

HBO Max ha scelto Alberto Tomba e Jasmine Paolini come testimonial per la sua nuova campagna pubblicitaria. I due atleti sono protagonisti in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La promozione si concentra sull’attesa per l’evento che si terrà tra pochi anni, puntando sull’immagine di due sportivi di successo. La campagna sarà trasmessa sui canali digitali e TV, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico italiano e internazionale.

Alberto Tomba e Jasmine Paolini sono i protagonisti della nuova campagna di comunicazione di HBO Max come brand ambassador alla vigilia dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Campioni olimpici, miti sportivi e icone italiane si ritrovano in uno spot divertente in onda su tutti i canali e le piattaforme Warner Bros Discovery dove Tomba scherza con Jasmine sul servizio streaming e sull’arrivo dell’inverno olimpico #HBOMax. su Digital-News.it Alberto Tomba e Jasmine Paolini sono i protagonisti della nuova campagna di comunicazione di HBO Max come brand ambassador alla vigilia dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Digital-news.it

HBO Max ha annunciato Tomba e Paolini come ambassador ufficiali per Milano Cortina 2026.

Warner Bros Discovery ha annunciato Alberto Tomba e Jasmine Paolini come ambassador italiani di HBO Max, la piattaforma di streaming globale che trasmetterà in diretta i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Tomba e Paolini Ambassador HBO Max: Sport ed Entertainment verso Milano Cortina 2026

