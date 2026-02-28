Condividi Netflix o HBO Max con la famiglia? Cosa cambia davvero nel 2026 per il tuo abbonamento

Nel 2026, le piattaforme di streaming come Netflix e HBO Max apporteranno modifiche alle regole di condivisione degli account. Fino ad ora, molti utenti hanno condiviso le proprie password con familiari o amici, ma questa pratica potrebbe essere soggetta a restrizioni o nuove normative. Le aziende stanno introducendo misure per monitorare e limitare l’uso simultaneo degli abbonamenti, modificando così le abitudini di condivisione attuali.

Se pensavate che condividere la password di HBO Max con amici o parenti lontani sarebbe rimasto per sempre un piccolo segreto tra voi e la piattaforma, preparatevi a ricredervi. Warner Bros. Discovery ha annunciato durante la conference call sui risultati del quarto trimestre 2025 che la stretta sulla condivisione delle password si espanderà a livello globale nel corso del 2026. Una mossa che segue le orme di Netflix e che promette di rivoluzionare il modo in cui milioni di persone in tutto il mondo accedono ai contenuti streaming. La decisione non arriva dal nulla. HBO Max aveva già iniziato a testare le acque negli Stati Uniti verso la fine di agosto del 2024, introducendo un sistema che identifica gli utenti legittimi e quelli che invece accedono dall’esterno del nucleo familiare principale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

