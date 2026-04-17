Marijuana e cocaina nell' officina hashish a casa | nei guai un cinquantenne

Un uomo di cinquant'anni è stato denunciato presso la Procura di Agrigento per il possesso di sostanze stupefacenti. Durante un controllo, sono state trovate marijuana e cocaina nell'officina di sua proprietà, mentre in casa sono stati trovati hashish. La vicenda riguarda il possesso di sostanze destinate allo spaccio e si inserisce in un'operazione condotta dalle forze dell'ordine.

Marijuana e cocaina nell'officina. Hashish a casa. Un cinquantenne è stato denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La"roba", non grandi quantità, ma neanche da considerare “per uso personale”, è stata posta sotto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Hashish e marijuana nascosti in un mobile, 35enne nei guai Cocaina, hashish, marijuana e contanti nascosti in casa: due giovani in manetteI controlli sul territorio disposti dalla compagnia dei carabinieri di Peschiera del Garda, hanno portato ad altri due arresti nell'ambito dello... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Rete di spaccio tra Trentino-Alto Adige, Veneto e FVG; Market della cocaina tra le mura di casa: nei guai madre e figlia. Trovata anche una pistola pronta all'uso; Si butta sulle macchine in strada, beccato con la coca: arrestato; Bari e la piaga della droga: dal centro alle periferie il fenomeno non accenna a fermarsi. Cocaina e marijuana a domicilio, azzerate due piazze dei ContiniNAPOLI. Un’attività fruttuosa di delivery della droga all’ombra del clan Contini. Lo mettevano in pratica secondo l’accusa i 13 indagati arrestati ieri dai carabinieri della compagnia Poggioreale su o ... ilroma.net Maxi blitz antidroga tra Monza e Bergamo: il bunker era nascosto dietro un muro di cartongessoL’indagine è partita da un’articolata attività investigativa da parte della Squadra Mobile di Bolzano, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Trento. Nel mirino è finita ... mbnews.it Catania - Marijuana adulterata e documenti falsi: uomo lettone di 38 anni arrestato dalla Polizia facebook In casa oltre 650 grammi di hashish e marijuana: arrestata una coppia x.com