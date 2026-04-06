Una foto che sta facendo il giro del web mostra il principe Harry sorridente seduto in seggiovia insieme a Justin Trudeau ed Eileen Gu, mentre Meghan Markle non appare nell’immagine. La scena si svolge in una località sciistica del Nord America, dove i tre si trovano a bordo della stessa seggiovia. La fotografia è diventata rapidamente virale sui social media, suscitando numerosi commenti tra gli utenti.

Immaginate di godervi una tranquilla giornata di sci in una località esclusiva del Nord America e di lanciare un’occhiata distratta alla seggiovia che vi scorre a fianco. A bordo, sorridenti, imbacuccati nell’attrezzatura tecnica e pronti per la discesa, ci sono un membro (seppur “ ribelle “) della famiglia reale britannica, un ex primo ministro canadese e la sciatrice freestyle più medagliata della storia olimpica. Non è l’inizio di un romanzo ma quanto accaduto in questo weekend pasquale, immortalato uno scatto che ha letteralmente mandato in tilt i social. A svelare la rimpatriata ad altissimo tasso di celebrità è stata Eileen Gu, 22enne modella e campionessa di sci freestyle, reduce dalla freschissima e trionfale medaglia d’oro vinta nell’halfpipe ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il principe Harry sorridente in seggiovia con Justin Trudeau ed Eileen Gu, ma non c’è traccia di Meghan: la foto è virale

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