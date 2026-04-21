Harrison dopo i due assist consecutivi arriva il primo gol | i numeri e la quotazione

Un giocatore inglese ha segnato il suo primo gol dopo aver fornito due assist consecutivi, contribuendo all'apertura della partita tra Fiorentina e Lecce. È il terzo bonus di fila per lui, e la rete ha dato il via alla sfida. I numeri mostrano la sua continuità in questa fase della stagione, con una serie di prestazioni positive.

Una vittoria avrebbe forse fatto fare alla Fiorentina il passo definitivo verso la salvezza, tuttavia, il pareggio per 1 a 1 contro il Lecce permette ai viola di rimanere a +8 sulla zona retrocessione, dunque in una posizione di relativa sicurezza. A realizzare la rete del momentaneo vantaggio della squadra di Vanoli è stato Jack Harrison, bravo a sfruttare l'assist di Rolando Mandragora. Quello del Via del Mare è il primo gol in Serie A per l'inglese, oggi alla sua decima presenza nel nostro campionato. Si tratta del terzo bonus consecutivo per l'ex Leeds, autore di due assist negli ultimi due match contro Verona e Lazio. Periodo di forma positivo dunque per il numero 17 viola, che al momento viaggia con una fantamedia di 6,5.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Harrison, dopo i due assist consecutivi arriva il primo gol: i numeri e la quotazione Notizie correlate Leggi anche: Barella, dopo i due assist consecutivi arriva il gol: i suoi numeri al fantacalcio Akanji, ecco il primo gol "italiano"! La quotazione e i suoi numeri al fantaArrivato sul finale del mercato estivo per rimpiazzare Benjamin Pavard, Manuel Akanji ha goduto fin da subito della fiducia di Cristian Chivu. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lecce-Fiorentina 1-1, Tiago Gabriel risponde a Harrison; Lecce-Fiorentina 1-1: Tiago Gabriel risponde ad Harrison, i giallorossi agganciano la Cremonese; La Fiorentina si accontenta del pari a Lecce: non basta la perla di Harrison; Fiorentina, un punto e basta. Harrison, dopo i due assist consecutivi arriva il primo gol: i numeri e la quotazioneUna vittoria avrebbe forse fatto fare alla Fiorentina il passo definitivo verso la salvezza, tuttavia, il pareggio per 1 a 1 contro il Lecce permette ai viola di rimanere a +8 sulla zona retrocessione ... gazzetta.it Harrison: I due assist consecutivi un piacere, avanti così. Vi racconto Vanoli, mi ricorda BielsaJack Harrison ha parlato così a DAZN dopo l’assist decisivo fornito a Gosens nella vittoria della Fiorentina per 1-0 contro la Lazio. Due assist nelle ultime due? È stato un piacere ottenere i due as ... msn.com Il primo di #Harrison è bellissimo Un sinistro telecomandato #LecceFiorentina #SerieAEniLive #DAZN x.com Termina con un pareggio il posticipo tra Lecce e Fiorentina: al gol di Jack Harrison risponde Tiago Gabriel nella ripresa #LecceFiorentina 1-1 IPA/Fotogramma #SkySport #SkySerieA - facebook.com facebook