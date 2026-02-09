Akanji ecco il primo gol italiano ! La quotazione e i suoi numeri al fanta

Il difensore tedesco ha segnato il suo primo gol in Italia nel match contro il Sassuolo. È stato anche il suo primo bonus stagionale, portando a casa punti importanti per la sua squadra. I numeri di Akanji al Fantacampionato Gazzetta sono positivi, e il suo prezzo è salito dopo questa prestazione.

Arrivato sul finale del mercato estivo per rimpiazzare Benjamin Pavard, Manuel Akanji ha goduto fin da subito della fiducia di Cristian Chivu. A voto in ventuno partite, ovvero tutte quelle in cui è stato a disposizione (quando si sono giocate le prime due giornate militava ancora al Manchester City), lo svizzero ha ottenuto sedici sufficienze, andando sotto al 6 solo in cinque occasioni. Schierato inizialmente come braccetto di destra, Chivu lo ha poi spostato al centro, dandogli il compito di guidare la linea nerazzurra. Solido nella fase difensiva e abile anche in quella di costruzione, l'ex City e Borussia Dortmund si è garantito fin qui una media voto di 6,1 (6,2 la fantamedia) che lo rende interessante al fantacalcio soprattutto in ottica modificatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

