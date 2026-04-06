Dopo sei mesi di digiuno, il centrocampista dell'Inter ha ritrovato il gol, segnando dopo aver fornito due assist consecutivi. Con questa rete, ha centrato il suo terzo bonus di fila in campionato, confermando un momento positivo in termini di rendimento. I suoi numeri al fantacalcio si sono aggiornati di conseguenza, riflettendo la sua presenza in campo e il contributo offensivo mostrato nelle ultime partite.

Nella goleada dell'Inter contro la Roma c'è anche la firma di Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro, autore della quinta rete della squadra di Chivu nel match di San Siro, è tornato al gol dopo oltre sei mesi: l'ultimo centro era infatti arrivato nella vittoria per 4 a 1 contro la Cremonese alla sesta giornata (giocata il 4 ottobre). Per l'ex Cagliari è il terzo bonus consecutivo dopo i due assist forniti contro Atalanta e Fiorentina. Nonostante una stagione dal rendimento altalenante, il numero 23 ha già portato a casa nove bonus, precisamente due gol e sette assist. Per lui anche qualche malus, dato che ha ricevuto sei ammonizioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Barella, dopo i due assist consecutivi arriva il gol: i suoi numeri al fantacalcio

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