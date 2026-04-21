Hammam Nilo torna al Mioni Luxury Swim & Spa

Alle terme di Montegrotto è stato inaugurato Hammam Nilo, un nuovo percorso di benessere ispirato alla tradizione marocchina. La struttura si trova all’interno del Mioni Luxury Swim & Spa e propone un rituale di purificazione che combina tecniche antiche e materiali naturali. L’obiettivo è offrire un’esperienza completa dedicata alla cura del corpo attraverso trattamenti e momenti di relax.

Un’esperienza ispirata alla tradizione marocchina prende forma alle terme di Montegrotto.Al Mioni Luxury Swim & Spa arriva Hammam Nilo: un rituale di purificazione che unisce gesti antichi e materie naturali in un percorso completo di benessere. Non è un semplice trattamento, ma un rituale.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Pasqua alle terme a Montegrotto: relax, pranzo e musica al Mioni Luxury Swim & SpaStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Domenica 5 aprile... Serata brasiliana al Mioni Luxury Swim & Spa: il Brasile alle terme di Montegrotto TermeVenerdì 24 aprile il Mioni Luxury Swim & Spa di Montegrotto Terme propone una speciale Serata Brasiliana, un evento che unisce benessere termale,...