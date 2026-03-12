Pasqua alle terme a Montegrotto | relax pranzo e musica al Mioni Luxury Swim & Spa

Domenica 5 aprile, il Mioni Luxury Swim & Spa di Montegrotto Terme organizza una giornata dedicata alla Pasqua, includendo momenti di relax, un pranzo speciale e musica dal vivo. L'evento si svolge presso la struttura termale, offrendo ai partecipanti un’esperienza pensata per godersi la festività in un ambiente dedicato al benessere. La giornata si concentra sull’accoglienza e il divertimento per tutti gli ospiti.

Domenica 5 aprile Mioni Luxury Swim & Spa di Montegrotto Terme propone una giornata speciale per trascorrere la Pasqua all'insegna del relax e del benessere. Il programma della giornata prevede: Vivi una Pasqua diversa dal solito, tra acqua termale, buona cucina e musica in un ambiente adults-only. Per informazioni e prenotazioni: 049 8911711 [email protected] oppure prenota online.

