Hamlin e Jordan | scontro verbale in pista dopo la gara al Kansas

Dopo la gara al Kansas, si è verificato un acceso scambio di parole tra Denny Hamlin e Michael Jordan. L’episodio è avvenuto immediatamente dopo l’Advent Health 400 di domenica, con i due protagonisti coinvolti in un confronto diretto in pista. La tensione tra i due si è manifestata pubblicamente, attirando l’attenzione dei presenti e dei media.

La tensione agonistica tra Denny Hamlin e Michael Jordan ha superato i confini del business per invadere la pista di Kansas dopo l’Advent Health 400 di domenica. Nonostante il legame societario nel team 23XI Racing, la competizione personale tra il pilota e il partner ha generato uno scontro verbale e psicologico post-gara, alimentato dai risultati tecnici ottenuti sul tracciato. Il weekend al Kansas Speedway ha messo in luce una dinamica complessa all’interno della scuderia. Denny Hamlin, che proseguirà la sua attività a tempo pieno con Joe Gibbs Racing fino alla fine della prossima stagione, ha dominato gran parte della gara guidando il maggior numero di giri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hamlin e Jordan: scontro verbale in pista dopo la gara al Kansas Notizie correlate Terrore a Kansas: Kvapil vola in aria dopo un violento impattoIl sabato di gara a Kansas si è trasformato in un momento di estrema tensione quando, dopo appena tre giri dall’inizio della competizione NASCAR... Aldeguer salta il test e la gara in Thailandia, al suo posto in pista arriva PirroNel contesto della MotoGP 2026, la gestione degli infortuni influisce sulle scelte sportive e sull’organizzazione del team.