Durante un evento NASCAR a Kansas, la gara è stata bruscamente interrotta dopo tre giri a causa di un incidente che ha coinvolto la Chevrolet numero 1 di JR Motorsports. L’impatto violento ha fatto volare in aria un pilota, creando grande paura tra i presenti. La corsa si è fermata immediatamente, e i soccorsi sono intervenuti per valutare le condizioni dei partecipanti. Nessuna informazione sulle condizioni dei piloti è stata ancora resa nota.

Il sabato di gara a Kansas si è trasformato in un momento di estrema tensione quando, dopo appena tre giri dall’inizio della competizione NASCAR O’Reilly Auto Parts, la corsa è stata interrotta da una violenta collisione che ha coinvolto la Chevrolet numero 1 di JR Motorsports. Carson Kvapil, che partiva dalla posizione di pole position, è finito coinvolto in un incidente spettacolare e pericoloso mentre combatteva per la seconda posizione in un gruppo di tre auto. Dinamica del contatto e impatto fisico sulla vettura. L’incidente è scaturito durante un duello serrato tra i compagni di squadra della JR Motorsports, con Kvapil impegnato in una manovra a tre su un tracciato da 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a Kansas: Kvapil vola in aria dopo un violento impatto

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