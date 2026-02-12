aldeguer salta il test e la gara in thailandia al suo posto in pista arriva pirro

Aldeguer non partecipa al test e alla gara in Thailandia. Al suo posto, in pista scende Pirro. La scelta arriva mentre il team cerca di gestire al meglio gli infortuni e mantenere la competitività in vista delle prossime tappe del campionato.

Nel contesto della MotoGP 2026, la gestione degli infortuni influisce sulle scelte sportive e sull’organizzazione del team. un grave infortunio ha modificato i piani iniziali relativi all’esordio stagionale in thailandia, determinando una sostituzione immediata che coinvolge uno dei nomi di punta del campionato. Fermin Aldeguer non prenderà parte al weekend d’apertura né ai test di Buriram. una frattura al femore sinistro riportata durante un allenamento all’Aspar Circuit l’8 gennaio ha richiesto un intervento chirurgico. il recupero procede, ma non è stata fissata una data precisa per il rientro; l’obiettivo resta tornare in pista, eventualmente in Brasile o ad Austin, dopo aver completato gli esami medici necessari. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Quartararo tornerà in pista nei test in Thailandia.

La stagione 2026 prende forma con Jorge Martín che si prepara a testare la RS-GP26 in Thailandia.

