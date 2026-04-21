Haiti scandalo in missione | 4 denunce di violenze contro i kenioti

In Haiti, quattro denunce di violenze sessuali sono state rivolte contro membri di una missione internazionale guidata dal Kenya. Le segnalazioni sono state presentate all’ufficio delle Nazioni Unite dedicato ai diritti umani, che ha avviato un’indagine. La notizia ha suscitato immediatamente l’attenzione delle autorità e delle organizzazioni coinvolte, mentre le accuse sono state rese pubbliche.

Quattro segnalazioni di violenze sessuali hanno colpito la missione multinazionale guidata dal Kenya in Haiti, scatenando una reazione immediata da parte dell’ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Dujarric, portavoce del segretario generale António Guterres, ha confermato la ricezione delle denunce durante una conferenza stampa, sottolineando come l’organismo internazionale monitori e documenterà ogni abuso, anche quando le forze coinvolte operano sotto il mandato del Consiglio di sicurezza senza far parte direttamente del personale ONU. Un passato di abusi e la richiesta di giustizia. L’istituto per i diritti umani ha già richiesto che le autorità nazionali dei paesi da cui provengono i militari accusati avviino indagini approfondite, affinché i colpevoli affrontino le proprie responsabilità legali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Haiti, scandalo in missione: 4 denunce di violenze contro i kenioti Notizie correlate Lombardia, allarme violenze su minori: l’ombra di 101 denunceI dati relativi alle violenze sessuali commesse ai danni di minori sotto i 14 anni in Lombardia evidenziano un totale di 101 denunce registrate nel... Leggi anche: Bergamo, aumentano ancora i reati da codice rosso: denunce anche a scuola e per violenze di gruppo