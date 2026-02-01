Bergamo aumentano ancora i reati da codice rosso | denunce anche a scuola e per violenze di gruppo

La città di Bergamo registra un nuovo incremento dei reati legati al codice rosso. Nei primi mesi dell’anno aumentano le denunce, anche per violenze di gruppo e situazioni che coinvolgono le scuole. La situazione preoccupa le forze dell’ordine, che si trovano a gestire un aumento delle segnalazioni rispetto agli anni passati.

Si è aperto sabato 31 gennaio a Brescia l’anno giudiziario del distretto che comprende anche Bergamo, Mantova e Cremona. Un’occasione per fare il bilancio sui principali fenomeni criminali e sociali del territorio. I dati relativi al periodo che vanno dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 mostrano luci e ombre: da un lato la maggiore consapevolezza e il coraggio dei cittadini nel denunciare abusi e soprusi, dall’altro il carattere quasi endemico di alcune emergenze. Codici rossi: le donne denunciano di più. I fascicoli aperti per reati legati ai codici rossi – maltrattamenti in famiglia, stalking, violenze sessuali, revenge porn, violazione del divieto di avvicinamento – sono passati da 1.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

