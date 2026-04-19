Lombardia allarme violenze su minori | l’ombra di 101 denunce

In Lombardia nel 2024 sono state presentate 101 denunce per violenze sessuali su minori di età inferiore ai 14 anni. Di queste, 39 casi riguardano episodi compiuti da gruppi di persone. I numeri sono stati diffusi dalle autorità e rappresentano un segnale di attenzione sulla situazione di sicurezza dei minori nella regione.

I dati relativi alle violenze sessuali commesse ai danni di minori sotto i 14 anni in Lombardia evidenziano un totale di 101 denunce registrate nel corso del 2024, con una componente particolarmente allarmante che vede 39 casi riconducibili a episodi perpetrati da gruppi di persone. Questa statistica, pur essendo documentata dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, rappresenta solo la superficie di un fenomeno molto più vasto e profondo che coinvolge le dinamiche familiari e sociali del territorio. L’ombra della sottostima e il peso delle cifre nazionali. Analizzando il quadro complessivo della protezione dei minori, emerge una discrepanza enorme tra i reati denunciati e la realtà dei fatti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lombardia, allarme violenze su minori: l’ombra di 101 denunce Notizie correlate Aumento preoccupante di violenze tra minori a Napoli: segnali d’allarme dal sistema di protezione.A Napoli, il sistema di protezione minorile segnala un’emergenza crescente: negli ultimi mesi si è registrato un aumento preoccupante di episodi di... L’era delle bande giovanili: “Allarme coltelli tra i minori. Li portano anche a scuola”. Boom di denunce nel 2025Firenze, 1 febbraio 2026 – Tra i «più» accanto ai reati maggiormente antipatici che incrementano a Firenze, ce n’è uno anche socialmente preoccupante.