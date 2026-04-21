Ha sfondato la mia porta | si è ferito da solo

Durante un episodio avvenuto ieri, un uomo ha riferito di aver impedito l’ingresso a una persona nel suo appartamento, anche chiudendo il portone di casa. La persona in questione, cercando di entrare, si è ferita da sola sfondando la porta, secondo quanto dichiarato dall’uomo. La scena si è svolta in modo che nessuno dei due volesse entrare, ma l’uomo ha spiegato di aver riconosciuto l’individuo dal videocitofono e di avergli negato l’accesso.

"Non volevo che Niko entrasse in casa, tanto che non gli ho aperto il portone perché dal videocitofono avevo visto che era lui. E’ riuscito a salire comunque e ha sfondato la porta d’ingresso di casa. Avevo paura e avevo un coltello lungo il fianco che, quando ha sfondato la porta ed è entrato con violenza gettandosi addosso a me, lo ha ferito". Questo il racconto che ha fatto ieri Emanuele Bellini dentro il carcere di Marino dove è rinchiuso con l’accusa dell’omicidio volontario di Niko Tacconi, avvenuto domenica sera a Porta Cappuccina. Dunque Bellini afferma di essersi in qualche modo dovuto difendere avendo paura di Tacconi. Ieri è...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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