Cormorano ferito si presenta alla porta di un ospedale in Germania | aveva un triplo amo da pesca incastrato nel becco
Un cormorano ferito, con un triplo amo conficcato nel becco, si è avvicinato all’ingresso di un ospedale di Brema, in Germania, probabilmente attirato dalla presenza umana. I soccorritori, intervenuti prontamente, hanno rimosso il filo di ferro che aveva causato dolore all’animale, evidenziando ancora una volta quanto siano diffusi e pericolosi gli ami da pesca abbandonati o disperso nell’ambiente.
Un cormorano con un triplo amo nel becco si è presentato fuori da un ospedale di Brema. Salvato dai soccorritori, riaccende l’allarme sull’enorme problema degli ami e delle lenze da pesca per gli uccelli.🔗 Leggi su Fanpage.it
Ferito e sanguinante si presenta in ospedale: "Sono stato accoltellato"
Auto esce fuori strada e si ribalta nel Salernitano: ferito un uomo, è rimasto incastrato tra le lamiere
Questa mattina un'auto è uscita di strada e si è ribaltata tra Sala Consilina e Teggiano, nel Salernitano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Brema, cormorano ferito bussa alla porta di una clinica.
Brema, cormorano ferito "bussa" alla porta di una clinica #brema x.com
Ospite nella puntata andata in onda a San Valentino, il coreografo aveva detto che mai in un “amore così grande” avrebbe immaginato di “pensare a un’altra persona”. “Avrei preferito un pò di chiarezza in più, parla di sincerità ma forse sono stata io a non capi facebook