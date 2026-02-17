Cormorano ferito si presenta alla porta di un ospedale in Germania | aveva un triplo amo da pesca incastrato nel becco

Un cormorano ferito, con un triplo amo conficcato nel becco, si è avvicinato all’ingresso di un ospedale di Brema, in Germania, probabilmente attirato dalla presenza umana. I soccorritori, intervenuti prontamente, hanno rimosso il filo di ferro che aveva causato dolore all’animale, evidenziando ancora una volta quanto siano diffusi e pericolosi gli ami da pesca abbandonati o disperso nell’ambiente.