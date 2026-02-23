Un amico mi ha fatto da scudo | lui è morto io sono sopravvissuto la storia di Fares da Gaza in Italia

Fares, originario di Gaza, ha vissuto un’esperienza drammatica causata da nove interventi chirurgici senza anestesia. Un amico gli ha fatto da scudo durante un momento di pericolo, ma è morto nel tentativo. Ora, in Italia, racconta di aver superato la paura e di sentirsi fortunato a essere ancora vivo. La sua storia dimostra la resistenza di chi affronta condizioni estreme e lotta per ricostruire la propria vita.

Arrivato in Italia dopo nove interventi chirurgici senza anestesia: "Non considero un miracolo il fatto di essere sopravvissuto, considero un miracolo avere ancora la forza di raccontarlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Accoltellato a 15 anni per un giubbotto, la mamma: “Sono fiera di lui, ha difeso un amico. In Italia da 25 anni, prima non era così pericoloso”Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato in Italia, sostenendo di aver agito per difendere un amico.

La guerra dei Rossi. Graziano versus Valentino: «Mi hanno fatto firmare una carta, uscivo da quattro ricoveri, mi sono fidato di lui»La vicenda tra Graziano e Valentino Rossi, al centro di un confronto tra famiglia e mondo dello sport, si sviluppa attraverso interviste e dichiarazioni pubbliche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Federico Frusciante era l'amico che non hai mai conosciuto; Omicidio Ilaria Sula, un amico su Tinder rivela: Quando mi scrivevo con lei, Samson cancellava i messaggi; Sanremo 2026, Dargen D'Amico: Sono un sognatore nel mio cinismo; Mi ero convinto a comprare una stufa a pellet: fortuna che un mio amico mi ha consigliato quest’alte ...

La posta di Gramellini: «Ho lasciato mio marito, un amico finalmente mi ha baciata. Ma fra noi non è cambiato niente...»ho 52 anni e sono stata sposata 23 anni con il mio primo amore. Il mio ex marito (faccio ancora fatica a scrivere ex) è una bravissima persona ma arido di sentimenti e manifestazioni, anche parecchio ... corriere.it

Delitto di Garlasco, amico di Andrea Sempio Mi ha detto che si aspetta di tutto/ Malore? Non sapevo nullaAndrea Sempio si aspetta di tutto dall'indagine sul delitto di Garlasco: a Filorosso parla un amico che confessa di non sapere nulla del malore in caserma La pressione esercitata dalla nuova ... ilsussidiario.net

Arrestato per furto di moto Fares Bouzidi, l'amico di Ramy protagonista dello schianto dopo l'insegumento dei carabinieri. Ricordatevi che la sinistra lo aveva difeso mentre attaccava, vergognosamente, gli uomini in divisa. - facebook.com facebook

#fares bouzidi, l'amico di #ramy elgaml arrestato a Milano: «Stava tentando di rubare una moto da 15mila euro» x.com