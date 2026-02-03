Ha fatto irruzione a casa dell’ex fidanzata e l’ha minacciata con un coltello | arrestato Marius Borg Hoiby il figlio della principessa di Norvegia

L’arresto di Marius Borg Hoiby, figlio della principessa di Norvegia, ha fatto scalpore. Secondo le prime ricostruzioni, ha fatto irruzione a casa dell’ex fidanzata e l’ha minacciata con un coltello. La donna ha chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute e lo hanno portato via. Marius si trova ora in cella, in attesa di processo, con accuse che vanno da violenza a stupro. La vicenda mette sotto i riflettori ancora una volta le criticità che circondano le famiglie real

Tempi duri per le monarchie europee ancora rimaste su un trono. In Norvegia, il figlio della principessa Mette-Marit è stato arrestato per aver nuovamente aggredito la sua accusatrice ed ex fidanzata, mentre si trovava in libertà in attesa del processo che lo vede imputato, tra le altre, per stupro e violenza. Marius Borg Hoibi, primogenito della ex borghese tristemente nota per la grave fibrosi polmonare che l'affligge da tempo, resterà in carcere in attesa del processo che si terrà presumibilmente il prossimo 2 di marzo perchè, secondo la polizia, "ci sarebbe un alto rischio di reiterazione del reato".

