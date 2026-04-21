Le riprese del film live-action di Gundam, prodotto da Netflix in collaborazione con Legendary Entertainment e Bandai Namco Filmworks, sono ufficialmente iniziate. La produzione si concentra sulla trasposizione cinematografica dell’universo dei mobile suit, con l’attrice Sydney Sweeney nel cast. La notizia arriva dopo l’annuncio delle prime fasi di lavorazione, che coinvolgono diverse compagnie per la realizzazione del progetto.

Da Sydney Sweeney a Jason Isaacs, ecco tutti i protagonisti del primo adattamento occidentale dell'iconico mecha della Bandai Namco. Il leggendario universo dei mobile suit sta per prendere vita. Netflix, in collaborazione con Legendary Entertainment e Bandai Namco Filmworks, ha finalmente dato il via alla produzione dell’attesissimo film live-action di Gundam. Si tratta di un momento storico per il franchise: è la prima volta che l’iconico mecha creato da Yoshiyuki Tomino riceve un adattamento cinematografico occidentale di questa portata. Le riprese sono ufficialmente iniziate questo mese nel Queensland, in Australia. Dopo anni di speculazioni e cambi di rotta, l’annuncio conferma che il progetto è più concreto che mai.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Gundam: Al via le riprese del live-action di Netflix con Sydney Sweeney!

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