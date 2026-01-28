Gundam Live-Action | Netflix distribuirà il film con Sydney Sweeney e Noah Centineo

Netflix annuncia di aver acquistato i diritti per distribuire il film live-action di Gundam, prodotto da Legendary Pictures. Il film, con Sydney Sweeney e Noah Centineo nel cast, arriverà sulla piattaforma nei prossimi mesi. La casa di streaming punta molto su questa produzione, che promette di portare il celebre mito giapponese sul grande schermo in versione moderna.

L’adattamento live-action Legendary Pictures del mito di Gundam ha trovato casa su Netflix, che distribuirà il film. Sydney Sweeney e Noah Centineo sono confermati protagonisti, con Jim Mickle (Sweet Tooth) alla regia. Il film è co-sviluppato da Legendary e Bandai Namco Filmworks, proprietario del franchise, su sceneggiatura dello stesso Mickle. Mickle produrrà con Linda Moran tramite Nightshade, mentre Noah Centineo produrrà con Enzo Marc. La trama resta top secret, ma si tratta del primo lungometraggio live-action del franchise Gundam. La notizia dell’accordo tra Netflix e Legendary è stata confermata da Deadline questa sera. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

