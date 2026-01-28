Gundam | Netflix ottiene i diritti del film live-action con Sydney Sweeney e Noah Centineo?

Da movieplayer.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Netflix potrebbe portare in Italia il film live-action di Gundam. Secondo voci di mercato, la piattaforma avrebbe ottenuto i diritti di distribuzione, con Sydney Sweeney e Noah Centineo nel cast. Il film, scritto e diretto da Jim Mickle, potrebbe arrivare presto sulle schermate degli utenti. Per ora, tutto resta da confermare, ma l’ipotesi fa già discutere tra gli appassionati.

Legendary potrebbe aver trovato un importante accordo per la distribuzione del film, che sarà scritto e diretto da Jim Mickle. Il film live-action di Gundam sembra verrà realizzato grazie al sostegno di Netflix. Le fonti di Deadline sostengono infatti che la piattaforma di streaming abbia trovato l'accordo necessario a occuparsi della distribuzione del progetto che dovrebbe avere come star Sydney Sweeney e Noah Centineo. La partnership tra i due studios Legendary e Netflix, attualmente, non hanno confermato di aver stretto l'importante partnership, tuttavia le fonti di Deadline sembrano molto affidabili. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

gundam netflix ottiene i diritti del film live action con sydney sweeney e noah centineo

© Movieplayer.it - Gundam: Netflix ottiene i diritti del film live-action con Sydney Sweeney e Noah Centineo?

Approfondimenti su Gundam LiveAction

Noah centineo e sydney sweeney pronti per il film live-action di gundam

Gundam | Noah Centineo si aggiunge al cast del film live-action

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Gundam LiveAction

gundam netflix ottiene iGundam: Netflix ottiene i diritti del film live-action con Sydney Sweeney e Noah Centineo?Legendary potrebbe aver trovato un importante accordo per la distribuzione del film, che sarà scritto e diretto da Jim Mickle. movieplayer.it

Netflix lancia nuovi trailer per Arcane, Gundam e TerminatorNetflix ha recentemente pubblicato una serie di nuovi trailer che stanno generando grande entusiasmo tra i fan dell’animazione e degli anime. Tra i titoli più attesi ci sono la seconda stagione di ... mangaforever.net

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.