Netflix potrebbe portare in Italia il film live-action di Gundam. Secondo voci di mercato, la piattaforma avrebbe ottenuto i diritti di distribuzione, con Sydney Sweeney e Noah Centineo nel cast. Il film, scritto e diretto da Jim Mickle, potrebbe arrivare presto sulle schermate degli utenti. Per ora, tutto resta da confermare, ma l’ipotesi fa già discutere tra gli appassionati.

Legendary potrebbe aver trovato un importante accordo per la distribuzione del film, che sarà scritto e diretto da Jim Mickle. Il film live-action di Gundam sembra verrà realizzato grazie al sostegno di Netflix. Le fonti di Deadline sostengono infatti che la piattaforma di streaming abbia trovato l'accordo necessario a occuparsi della distribuzione del progetto che dovrebbe avere come star Sydney Sweeney e Noah Centineo. La partnership tra i due studios Legendary e Netflix, attualmente, non hanno confermato di aver stretto l'importante partnership, tuttavia le fonti di Deadline sembrano molto affidabili. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Gundam: Netflix ottiene i diritti del film live-action con Sydney Sweeney e Noah Centineo?

