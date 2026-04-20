Un ex giocatore ha commentato l'assenza dell'Italia ai prossimi mondiali, affermando che il paese avrebbe dimenticato le caratteristiche che lo hanno reso vincente in passato. Secondo lui, l'ultima vittoria internazionale risalirebbe a un periodo in cui la squadra contava su difensori affidabili, un portiere di livello e un attaccante efficace. Questa posizione si inserisce nel dibattito sulle ragioni del fallimento della nazionale italiana nelle qualificazioni recenti.

Madrid, 20 apr. (Adnkronos) - "L'Italia ha dimenticato il suo Dna. L'ultima volta che ha vinto aveva buoni difensori e un buon portiere e anche un buon attaccante. Ora non ha attaccanti, non ha buoni difensori. Il vostro Dna è sempre stato così. Voi siete un popolo molto orgoglioso, a cui piaciono le cose belle della vita. Però la tua immagine è una cosa che devi difendere a tutti i costi. Io mi sono confrontato sempre con i migliori difensori del mondo in Italia. L'Italia era sempre forte, perché quando tu ti difendi bene hai sempre la possibilità di fare un punto. Però adesso quasi ogni opportunità dell'avversario potrebbe tramutarsi in gol.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gullit: "Italia senza mondiali per la terza volta? Ha dimenticato il suo dna"

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